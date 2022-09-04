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  4. SON DAKİKA | Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte EYT ile ilgili tek formülün detayları....

SON DAKİKA | Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte EYT ile ilgili tek formülün detayları....

04.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: EYT konusuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilgili masada tek formülün olduğunu ifade ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında o formülün detaylarını açıkladı. İşte son dakika EYT haberinin detayları...

SON DAKİKA | Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte EYT ile ilgili tek formülün detayları....

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma grubu oluşturulmuştu. Erken emeklilik hayali kuranlar için yeni EYT düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. EYT düzenlemesiyle ilgili formüller vatandaşlar tarafından araştırılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında o formülün detaylarını açıkladı. İşte son dakika EYT haberinin detayları...
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk canlı yayınında şunları ifade etti:

"ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ VE GÜVENLİK YAPIMIZ BAŞKA ÜLKELERE BENZEMEZ"

“Sayın Bakanın açıklaması son derece doğru bir açıklama. Bizim ülkemizin çalışma koşulları ve sosyal güvenlik yapısı başka ülkelere benzemez. Ne Hollanda ne Almanya modeli bize uygun değil. Bize uyması gereken bazı şartlar var. Bürokratların üzerinde çalıştığı en önemli konu hizmet yılı ve prim günü sayısıdır.

Son dakika: EYT'de formül netleşiyor! Bakan Bilgin duyurmuştu... İşte detayları EYT'de formül netleşiyor! Bakan Bilgin duyurmuştu... İşte detayları

ERKEKLERDE 9 BİN GÜN, KADINLARDA 7 BİN 200 GÜN ŞARTI

Hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı. Bu hizmet yılı ve prim günü sayısı 2008 sonrası sigortalı olanlar için geçerli. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaş şartının kaldırılmasıyla ilgili bir formül eğer hayata geçirilecekse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladıysa artık yaşı beklemeden emekli olma şartını yerine getiriyor.

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. Bu 9 bin gün sayısı yerine 5 bin ile 5 bin 975 gün bizim için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için aranan şartlardır. Bu şartları yerine getiren kadın ve erkekler gün sayısı ve hizmet yılını tamamladıkları taktirde herhangi bir yaş şartına tabir olmaksızın emekli olmaları imkanı söz konusuydu. Vatandaşlar diyor ki ‘Biz sigortalı olduğumuz tarihte yaşla ilgili bir sorunumuz yoktu. Hizmet yılı ve prim gün sayısını tamamladık yaş şartından dolayı emekli olamıyoruz’ diyor.

Sayın Bakan da ‘Biz başka ülkenin formülünü dikkat etmiyoruz. Kendi ülkemiz ve ekonomik yapımızın şartına bakacağız. Bu çalışanlarımızın mağduriyetini ortadan gidereceğiz’ dedi."

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin EYT
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