Son dakika: Milyonları ilgilendiren kritik toplantı! EYT ve asgari ücret... Bakan Bilgin TİSK yöneticileriyle görüştü

Son dakika haberi: Milyonlarca kişi çalışan yeni asgari ücret için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, Çalışma Bakanlığı beklentileri tespit etmek için araştırma yapılacağını duyurmuştu. Bununla beraber konuyla ilgili olarak kritik toplantı gerçekleştirildi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE EYT VE ASGARİ ÜCRET KONUŞULDU

Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alındı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, TİSK’in bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNCESİ BAKANLIKTAN YENİ HAMLE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.



