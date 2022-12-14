SON DAKİKA: Milyonların beklediği toplantı başladı! Bakan Bilgin'den kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yer almadı. Tüm Türkiye 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunu araştırırken Bakan Bilgin'den toplantı öncesinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" diye konuştu. Bununla beraber EYT ile ilgili yeni düzenlemenin olduğunu duyurdu. İşte son dakika asgari ücret ve EYT haberinin detayları...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Bakan Bilgin burada sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaş artışlarına ilişkin çok kritik bir yorumda bulundu.

"Bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım" diyerek asgari ücretin ne zaman belli olacağına dair önemli bir ipucu veren Bakan Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

EYT AÇIKLAMASI

EYT'yle ilgili konuşan Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."

