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  4. SON DAKİKA | Motorin fiyat tarifesi değişti: Aracına akaryakıt alacaklar dikkat! Benzinden sonra mazot da zamlandı… (11 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları)

SON DAKİKA | Motorin fiyat tarifesi değişti: Aracına akaryakıt alacaklar dikkat! Benzinden sonra mazot da zamlandı… (11 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları)

11.04.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları, petroldeki dalgalanma nedeniyle yeniden hareketli bir seyirde ilerlemeye başladı. Bu gelişme sonrası akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılırken son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz hafta benzin litre fiyatı için yapılan zammın ardından bir zam da mazot fiyatı için geldi. Peki, bugün benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 11 Nisan 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA | Motorin fiyat tarifesi değişti: Aracına akaryakıt alacaklar dikkat! Benzinden sonra mazot da zamlandı… (11 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları)

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları son dakika zam ve indirim haberleriyle yakından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları petroldeki yükseliş ile merak edilirken araç sahipleri benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. İşte 11 Nisan 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatı…

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından ilk zam benzine gelmişti. Benzinin litre fiyatı geçen hafta 1,12 TL zamlanarak 22,44 TL’ye yükseldi. Bugün ise motorine 67 kuruş zam yapıldı. Fiyatlardaki artışın ardından İstanbul’da 20,42 TL olan motorin litre fiyatı, 21,09 TL’ye yükseldi.

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PETROLE OPEC+ DESTEĞİ

Petrol ihracatçısı ülkeler, petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için günlük üretim miktarını düşürme kararı aldılar. Küresel ekonomideki yavaşlamanın petrol talebini düşürmesi ve fiyatların da gerilemesi nedeniyle üretici ülkeler günlük üretimi 1,16 milyon varil kıstılar. Kararın ardından petrol fiyatlarında yüzde 8 artış oldu. Bugün ham petrol 81 dolara yakın Brent petrol ise 84,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Öta yandan akaryakıt fiyatlarında etki olan dolar/TL kuru bu hafta 19,30 yakınında rekor yüksek seviyeden işlem görüyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 NİSAN 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 22,42 TL
Motorin: 21,09 TL

ANKARA
Benzin: 22,83 TL
Motorin: 21,44 TL

İZMİR
Benzin: 22,81 TL
Motorin: 21,52 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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