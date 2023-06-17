SON DAKİKA | Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez… Akaryakıt 24 liranın üzerine yükseliyor (17 Haziran güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberleri… Brent petrol fiyatı artışı ve dolar/TL kurunun rekor seviyelerde hareket etmesi ile benzin ve motorin (mazot) fiyatları araç sahiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Bu kapsamda araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. Akaryakıt fiyatları değişiyor. İşte il il güncel benzin litre fiyatı ile motorin litre fiyatları…

SON DAKİKA: MOTORİNE 2 HAFTADA ÜÇÜNCÜ ZAM

7 Haziran’da 1,36 TL zamlanan motorin fiyatları, bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş daha zamlanmıştı. Ancak 19 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren akaryakıt pompa fiyatları yeni zamlı tarifeyi gösterecek. Mazot litre fiyatı 1 lira 40 kuruş daha artacak.

MAZOT FİYATLARI 24 LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELECEK

Gelecek 1.40 liralık zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul’da 23,56 TL, Ankara’da 23,99 TL ve İzmir’de 24,07 TL olacak.

BENZİNE ZAM DA İNDİRİM DE YOK

Seçimlere 3 gün kala 75 kuruş ve 43 kuruşluk benzin zammı iptal edilmişti. 30 Mayıs’ta fiyatlar 66 kuruş ve 8 Haziran’da 2 lira 70 kuruş zam gelen benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir zam indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 24.02 TL

Motorin: 22.16 TL

ANKARA

Benzin: 24.42 TL

Motorin: 22.59 TL

İZMİR

Benzin: 24.41 TL

Motorin: 22.67 TL



