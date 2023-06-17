Benzin ve mazot için dikkat çeken veri! Kartla yapılan harcama yüzde 30 arttı

Kartlı ödeme hacimleri, bir önceki haftaya göre yüzde 5,05 artış ile 147,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

9 Haziran ile biten haftada, ‘Market ve Alışveriş Merkezleri’ 26,4 milyar TL ile en çok kartlı harcama yapılan sektör olarak ilk sırada yer almaya devam etti. Bir sonraki en çok harcama yapılan sektör 11,6 milyar TL ile ‘Giyim ve Aksesuar’ olurken bu sektörü 11,2 milyar TL’lik harcama ile ‘Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar’ takip etti.

EN ÇOK DEĞİŞİM YAKITTA

Geçen haftaya göre en çok kartlı harcama değişimi yüzde 30,1 ile ‘Benzin ve Yakıt İstasyonları’ sektöründe gerçekleşirken, ‘Kulüp/Dernek/Sosyal Hizmetler’ yüzde 27,2 ile bu artışı takip etti. ‘Kamu/Vergi Ödemeleri’ ise yüzde 68 oranı ile en yüksek azalış gerçekleşen sektör oldu.



