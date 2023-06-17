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Benzin ve mazot için dikkat çeken veri! Kartla yapılan harcama yüzde 30 arttı

17.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot ve benzin fiyatları zamlanmaya devam ederken araç sahiplerinin nakit para yerine kartlı ödemeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Son verilere göre ‘Benzin ve Yakıt İstasyonları’ sektöründe kartı harcama oranı yüzde 30’dan fazla arttı. Toplam kartı harcama rakamı ise geçtiğimzi hafta yüzde 5,05 ile 147 milyar TL’yi aştı.

Benzin ve mazot için dikkat çeken veri! Kartla yapılan harcama yüzde 30 arttı

Kartlı ödeme hacimleri, bir önceki haftaya göre yüzde 5,05 artış ile 147,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

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9 Haziran ile biten haftada, ‘Market ve Alışveriş Merkezleri’ 26,4 milyar TL ile en çok kartlı harcama yapılan sektör olarak ilk sırada yer almaya devam etti. Bir sonraki en çok harcama yapılan sektör 11,6 milyar TL ile ‘Giyim ve Aksesuar’ olurken bu sektörü 11,2 milyar TL’lik harcama ile ‘Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar’ takip etti.

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Geçen haftaya göre en çok kartlı harcama değişimi yüzde 30,1 ile ‘Benzin ve Yakıt İstasyonları’ sektöründe gerçekleşirken, ‘Kulüp/Dernek/Sosyal Hizmetler’ yüzde 27,2 ile bu artışı takip etti. ‘Kamu/Vergi Ödemeleri’ ise yüzde 68 oranı ile en yüksek azalış gerçekleşen sektör oldu.


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