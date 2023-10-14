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SON DAKİKA: Motorin ve benzine indirim gelmişti! Orta Doğu’daki savaş akaryakıt fiyatlarını değiştiriyor: Kriz kahini Roubini, ‘Şok yaratabilir’ diyerek uyardı (14 Ekim Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

14.10.2023 12:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Petrol fiyatları yüzde 5’e yakın sert bir yükseliş yaşadı. Bu gelişme sonrasında araç sahipleri ‘Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?’ diye merak ederken yeni bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları savaş gerilimi nedeniyle yükselen petrol nedeniyle 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren değişecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve 14 Ekim Cumartesi, motorin (mazot) ve benzin fiyatı listesi...

SON DAKİKA: Motorin ve benzine indirim gelmişti! Orta Doğu’daki savaş akaryakıt fiyatlarını değiştiriyor: Kriz kahini Roubini, ‘Şok yaratabilir’ diyerek uyardı (14 Ekim Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatı, artan jeopolitik gerilim sonrası petrol tedarikine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılarla sert yükseldi. Fiyatlarda bugün yaşanan hızlı yükselişin sebebi olarak ise, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın bölgeye yayılabileceği endişelerinin yükselmesi öne çıktı. Petrol fiyatları yüzde 5’e yaklaşan yükseliş ile 90 doları aşarken akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Benzin ve motorin (mazot) fiyatı peş peşe indirimlerle gerilerken yeni gelecek zam ile tabelaların bir kez daha değişeceği öğrenildi.

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SON DAKİKA: AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Benzin litre fiyatı iki indirim ile toplamda 3 lira 28 kuruş gerilemişti. Motorin (mazot) fiyatları ise 2,90 TL düşmüştü. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16 Ekim 2023 Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere, motorine 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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KRİZ KAHİNİNDEN PETROL İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Kriz kahini Nouriel Roubini, piyasaların Orta Doğu'daki çatışmaları henüz tam olarak fiyatlamadığı uyarısında bulundu.

Yatırımcıların, İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmasını beklediğini ancak hâlâ daha geniş çaplı bir çatışma riski olduğunu ifade eden Roubini, "İran ve Lübnan işin içine girebilir ve Körfez'in petrol arzı sekteye uğrayabilir" dedi.

Roubini yatırımcıların, İsrail-Hamas savaşının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskini tam olarak fiyatlandırmadıkları uyarısında bulundu. New York Üniversitesi profesörü ve Macro Associates'in CEO'su Roubini, Fas'ın Marakeş kentinde Bloomberg'e verdiği mülakatta, yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmaktan başka çaresi kalmayacağını beklediklerini söyledi. Roubini, "Piyasa, İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği, olayların çirkinleşeceği ancak çatışmanın kontrol altında tutulduğu bir temel senaryoyu fiyatlıyor. Bu yüzden petrol fiyatları çok fazla yükselmedi" diye konuştu.

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Roubini, İran ve Lübnan'ın da olaya dahil olması durumunda Körfez'den petrol arzının kesintiye uğrayacağını ve petrol fiyatlarında bir sıçrama olacağını belirterek "O zaman ekonomik etki çok büyük olur. Yükselen petrol fiyatları stagflasyonist bir şok yaratabilir. Bu temel senaryo değil ama bir risk” dedi.

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14 EKİM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 33,51 TL
Motorin: 37,23 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,11 TL
Motorin: 37,80 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,21 TL
Motorin: 37,95 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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