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Son dakika: Motorinde yeni tabela! Akaryakıta bir indirim daha: Tam 3,89 TL! (30 Kasım Çarşamba güncel benzin ve mazot fiyatları)

30.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Benzine üst üste yapılan indirimler sonrasında motorin fiyatları için de düşüş devam ediyor. Brent petrol 11 ayın dibini görürken akaryakıt fiyatları da değişiyor. Dün motorin litre fiyatı için yapılan indirime bugün bir yenisi daha eklendi. Peki motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Kasım 2022 İstanbul, İzmir, Ankara’da (mazot) motorin fiyatları ve benzin fiyatı…

Son dakika: Motorinde yeni tabela! Akaryakıta bir indirim daha: Tam 3,89 TL! (30 Kasım Çarşamba güncel benzin ve mazot fiyatları)

Son dakika: Başta motorin, benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Petrolün Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeyi görmesiyle bir süredir üst üste gerileyen akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile son dakika motorin (mazot) indirimi haberinin detayları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Yurt dışındaki ürün fiyatlarındaki gerileme motorin fiyatlarını değiştirdi. Bu gece yarısından itibaren motorine 58 kuruş indirim yapıldı. Böylece son 1 haftada akaryakıt fiyatları 5 kez değişmiş oldu.

12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 82 kuruş indirim gelmişti. Böylece 18 günde yapılan indirimin miktarı 3,88 TL oldu.

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 71 kuruşa geriledi.

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BENZİN FİYATLARI

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına son iki haftada 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Geçen hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 22,50 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 22,65 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 22,71 TL

AKARYAKIT


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Akaryakıt

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