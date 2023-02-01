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  4. SON DAKİKA | Motorine 1,02 TL'lik indirim geliyor! Araç sahipleri rahat bir nefes alacak: Akaryakıtta ibre terse döndü… (1 Şubat güncel mazot ve benzin fiyatı)

SON DAKİKA | Motorine 1,02 TL'lik indirim geliyor! Araç sahipleri rahat bir nefes alacak: Akaryakıtta ibre terse döndü… (1 Şubat güncel mazot ve benzin fiyatı)

01.02.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin ve motorin litre fiyatları için yapılan 60 kuruşluk indirimin ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile araç sahiplerinin gündeminde yer alırken sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin fiyatları için indirim geleceği öğrenildi. İşte 1 Şubat 2023 Ankara, İzmir, İstanbul mazot, motorin fiyatları ile benzin fiyatı…

SON DAKİKA | Motorine 1,02 TL'lik indirim geliyor! Araç sahipleri rahat bir nefes alacak: Akaryakıtta ibre terse döndü… (1 Şubat güncel mazot ve benzin fiyatı)

Son dakika haberi: Mazot (motorin) ve benzin litre fiyatı araç sahipleri tarafından sık sık araştırılıyor. Güncel akaryakıt fiyatları bugün de merak edilirken ‘motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, motorinin litresi kaç TL?’ sorularına yanıt aranıyor. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre, 60 kuruş gerileyen motorine bir indirim daha geleceği öğrenildi.

Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı... Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin litre fiyatları son olarak 83 kuruş zamlanmış ve bunun ardından 60 kuruşluk indirim yapılmıştı. 2 Şubat Perşembe gününden itibaren ise 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

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2022’NİN AYNI DÖNEMİNDE 12,7 LİRAYDI

2022 başında motorinin litre fiyatı 12,76 TL idi. Senenin başlangıcında benzinden daha düşük olan motorin litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Yıl sonu itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21,08 TL'ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı ise 23,38 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21,32 TL
Motorin: 23,67 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,26 TL
Motorin: 23,73 TL


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Akaryakıt

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