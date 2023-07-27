SON DAKİKA: MOTORİNE 1,45 TL ZAM! Rusya ‘5 dolar artış yapıyoruz’ dedi: Türkiye’ye 19,3 milyon dolarlık ek fatura… (27 Temmuz Perşembe güncel akaryakıt fiyatları… )

Son dakika haberi… Benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici iki kalemden biri olan brent petrol, son 5 günde yüzde 5 yükselişle en son Nisan ayında gördüğü 83 doların da üzerine çıktı. Ham petrol fiyatı da WTI aynı sürede yüzde 5’in üstüne yükselerek 5 ayın zirvesi olan 79,74 düzeyiyle 80 dolar sınırına dayandı.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Dolar kurunun rekor seviyelerde olması ve petroldeki yükseliş yurt içinde akaryakıt fiyatlarını hemen her gün değiştirmeye devam ediyor. ÖTV ile gelen 6 liralık zammın ardından geçtiğimiz günlerde 1,55 TL’lik zam yapılan motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren 1.45 TL daha artacak. Geçtiğimiz gün 2 TL zam gelen benzin litre fiyatı içinse herhangi bir değişiklik şimdilik bulunmuyor.

RUS PETROLÜNDEN TÜRKİYE’YE 19,3 MİLYON DOLARLIK EK FATURA

Türkiye’nin Rus petrolü alımları Ağustos-Ekim 2022 döneminde ayda 1,3-1,4 milyon ton yani 9-10 milyon varil ile tarihi rekor düzeye ulaşmıştı. Ancak petrolü Rusya’dan iskontolu bir şekilde satın alan Türkiye için kötü bir haber geldi. Rus Maliye Bakanı Anton Siluanov yaptığı açıklamasında, “Şu anda Brent’in varili başına 25 dolar indirim uygulanıyor. Bu indirimi 20 dolara düşürmeyi planlıyoruz. Petrol ihracatının vergilendirilmesi konusunda başka adımlar da atmayı değerlendiriyoruz” diyerek indirimli Rus petrolü alan ülkeler için 5 dolarlık bir artış yapılacağını açıkladı.

Bu adımların detayına ilişkin vermeyen Siluanov, Brent’in mevcut 80 dolar seviyelerinden bakanlığın 2023 yılında 8 trilyon ruble (88,5 milyar dolar) gelir elde etmeyi öngördüğünü aktardı.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, böylece Rus petrolünün 5 dolar pahalanması ile Türkiye’nin ithal petrol faturası Nisan’daki düzeylerden hesaplandığında 19.3 milyon dolar daha artıracak.

REKOR ARZ AÇIĞI BRENT’İ 100 DOLARA YAKLAŞTIRACAK

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün ve müttefiklerinin (OPEC+) devam eden arz kesintileri ve Çin’de ekonomik büyüme için hükümetin sağlayacağı desteklerle 3. çeyrekte petrol talebinde rekor bekleniyor. Bu da aralarında Goldman Sachs’ın da bulunduğu bazı finans kuruluşlarına göre petrol fiyatlarını yıl sonuna 90 dolar/varil düzeyine yaklaştıracak. Commerzbank ise Temmuz ayında paylaştığı raporunda Brent için yıl sonunda 85 dolar seviyesini öngördü. Avustralya merkezli yatırım bankası ANZ de Brent için yıl sonunda 100 dolar tahminini koruyor. İsviçre merkezli UBS, Mayıs ayında Brent’in yıl sonuna 95 doları görebileceği öngörüsünü paylaşmıştı.

27 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 33,86 TL

LPG (Otogaz): 13,80 - 14,23 TL

ANKARA

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 34,42 TL

LPG (Otogaz): 14,25 TL

İZMİR

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 34,54 TL

LPG (Otogaz): 14,25 TL





