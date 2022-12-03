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SON DAKİKA | Motorine bir gün zam bir gün indirim! Akaryakıt fiyatları Salı günü yeniden değişecek (3 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı)

03.12.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz ay petrol fiyatlarının adeta çakılmasıyla akaryakıta üst üste indirim yapılmıştı. Ancak son 18 günde 3 kez indirim yapılan motorin fiyatları bugün bir kez daha değişti. Motorin litre fiyatına bugün itibariyle zam geldi. Ancak 6 Aralık Salı gününden gerçekli olacak şekilde yeni bir indirim yapılacak. İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

SON DAKİKA | Motorine bir gün zam bir gün indirim! Akaryakıt fiyatları Salı günü yeniden değişecek (3 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı)

Motorin (mazot) ve benzin fiyatları için son dakika değişimleri yaşanıyor. Son 18 günde toplamda 3,88 TL indirim yapılan motorin litre fiyatına zam geldi. Yapılan zam sonrası araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları araştırmasını sıklaştırdı. Peki güncel benzin ve mazot fiyatları ne oldu, kaç TL? İşte İzmir, Ankara, İstanbul 3 Aralık 2022 Cumartesi zamlı akaryakıt fiyatları son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 82 kuruş indirim gelmişti. Böylece 18 günde yapılan indirimin miktarı 3,88 TL olmuştu. Ancak fiyatlar bu gece yeniden değişti ve motorin grubuna 1,16 TL zam geldi.

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Ancak son gelen bilgiye göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruşa, Ankara'da 23 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 87 kuruşa yükseldi.

BENZİN FİYATLARI SABİT KALDI

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Benzin litre geçtiğimiz ay 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

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TOPLAM BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylülde ayına ilişkin ‘Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre benzin satışları Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 307 bin 21 ton, motorin satışları yüzde 9,44 düşüşle 2 milyon 189 bin 885 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,98 azaldı ve 2 milyon 642 bin 196 ton olarak kayıtlara geçti.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 23,66 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 23,81 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 23,87 T

AKARYAKIT


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