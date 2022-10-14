SON DAKİKA | Motorine bu gece bir zam daha geliyor! İndirimde rüzgar terse döndü

Son dakika… Geçtiğimiz hafta başta benzin ve mazot (motorin) fiyatına üst üste gelen zamlar araç sahiplerinin gündeminden düşmedi. Motorin fiyatlarına geçen hafta peş peşe 4 zam birden geldi. Motorinin litre fiyatı da 30 liraya yaklaşmıştı. Üst üste zamların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı ve motorin grubu için bu gece yarısından itibaren yeni zam geleceği öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt zam haberinin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin litre fiyatına 15 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,79 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış nedenleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 278 ZAM GELDİ

11 Ekim 2021'de 7,53 TL olan motorinin litre fiyatı; 11 Ekim 2022'de 28,53 TL oldu. Son zamlarla birlikte bir yılda motorine yüzde 278 zam gelmiş oldu. Fiyatı neredeyse 4 katına çıktı.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,60 TL

Motorin: 26,41 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 26,52 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 26,54 TL



