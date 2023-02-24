Son dakika: MOTORİNE İNDİRİM! Petrol kan kaybetti: Akaryakıtta fiyatlar peş peşe geriledi! (24 Şubat Cuma güncel benzin ve mazot fiyatı)

Son dakika haberleri… Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yurt dışı fiyatlardaki gerileme ile dün benzinde yapılan 48 kuruş indirimin ardından bugün mazot fiyatı da geriledi. İşte il il akaryakıt pompa fiyatları ve haberin detayları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bu hafta petrol fiyatlarında yüzde 3’e yakın kayıp yaşanırken ham petrol 74 dolar üzerinde, brent petrol ise 80 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fakat doların küresel piyasalarda hızlı yükseliş yaşaması, petrol fiyatlarında baskıya neden olduğu için toparlanmalar sınırlı kalıyor.

Petroldeki düşüşe bağlı dün benzine 48 kuruş indirim gelmişti. Bugün gece yarısından itibaren de motorine 63 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 ŞUBAT 2023 CUMA )

İSTANBUL

Benzin: 20,45 TL

Motorin: 20,61 TL

ANKARA

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 20,95 TL

İZMİR

Benzin: 20,69 TL

Motorin: 21,00 TL



