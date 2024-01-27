SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM geliyor! Akaryakıt fiyatları, tarihinde böylesini görmedi: Mazot fiyatı 42 lirayı da aşacak (27 Ocak Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika: Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana hem benzin hem motorine zam gelmişti. Sektör temsilcileri bir zam haberi daha verdi! Peki 27 Ocak hafta sonu akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel benzin mazot fiyatı…

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorine 20 Ocak'ta da 1,15 TL zam gelmişti. 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!

BENZİNDE ZAM YOK

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA BENZİN MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 40,92 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 41,11 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL









