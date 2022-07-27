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  4. SON DAKİKA | Motorinin ardından bir indirim de benzine geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

SON DAKİKA | Motorinin ardından bir indirim de benzine geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

27.07.2022 06:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüş, motorin ve benzin fiyatlarında da indirim getirdi. Dün motorin fiyatlarına gelen 92 kuruşluk indirim vatandaşı biraz da olsa sevindirirken bugün de benzine indirim geldi. Bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyan 50 kuruşluk indirimin yapıldı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

SON DAKİKA | Motorinin ardından bir indirim de benzine geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi: Brent petroldeki düşüş, küresel etkiler ve dövizdeki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün geceden itibaren motorin fiyatlarına yansıyan 92 kuruşluk indirime bu gece bir yenisi daha eklendi.

BİR İNDİRİM DE BENZİNE

Motorin fiyatlarına yapılan 92 kuruşluk indirim vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatırken bu gece ise benzine 50 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,23 TL, Ankara ve İzmir'de ise 22,38 TL'ye geriledi.

SON DAKİKA | Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Akaryakıtta beklenen indirim geldi: İşte motorinde yeni fiyatlarSON DAKİKA | Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Akaryakıtta beklenen indirim geldi: İşte motorinde yeni fiyatlar

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

Benzin

İstanbul: 22,23
Ankara: 22,38
İzmir: 22,38

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