SON DAKİKA | Motorinin ardından bir indirim de benzine geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi: Brent petroldeki düşüş, küresel etkiler ve dövizdeki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün geceden itibaren motorin fiyatlarına yansıyan 92 kuruşluk indirime bu gece bir yenisi daha eklendi.

BİR İNDİRİM DE BENZİNE

Motorin fiyatlarına yapılan 92 kuruşluk indirim vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatırken bu gece ise benzine 50 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,23 TL, Ankara ve İzmir'de ise 22,38 TL'ye geriledi.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin

İstanbul: 24,51

Ankara: 24,64

İzmir 24,64

Benzin

İstanbul: 22,23

Ankara: 22,38

İzmir: 22,38



