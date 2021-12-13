Son Dakika | Müdahale sonrası altın fiyatlarında son durum: İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı. Altın fiyatları dolar/TL kurundaki yükselişten etkilenerek haftaya yeni rekorlarla başladı. Öte yandan Merkez Bankasından dövize yeni müdahale geldi. İşte döviz hamlesinin ardından altın fiyatlarında son durum...

ÇEYREK VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 839,56 lira seviyesine kadar çıktı. Müdahalenin ardından gram altın 816,97 lira seviyesine geriledi.

Aynı dakikalarda 1.367,03 lirayı gören çeyrek altın 1.339,15 seviyelerinde fiyatlandı.

5.621 lira seviyesini gören Cumhuriyet altını ise 5.508 liraya geriledi.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.786,36 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN TAHMİNLERİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığını, küresel dolar talebinin ise arttığını bildirdi.

Yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını dile getiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısının perşembe günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.