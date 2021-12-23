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Son Dakika: MÜSİAD'dan indirim çağrısı! "Haydi Türkiye..."

23.12.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla iş dünyasına indirim çağrısında bulundu. Paylaşımda "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı" ifadeleri yer aldı. MÜSİAD yaptığı açıklamada, fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerini sosyal medya hesaplarıyla kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

Son Dakika: MÜSİAD'dan indirim çağrısı! "Haydi Türkiye..."

Son dakika haberi: MÜSİAD "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı" mesajıyla iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir.

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"TÜM İŞ DÜNYASINI İNDİRİM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz.

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