Son Dakika: MÜSİAD'dan indirim çağrısı! "Haydi Türkiye..."

Son dakika haberi: MÜSİAD "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı" mesajıyla iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir.

"TÜM İŞ DÜNYASINI İNDİRİM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz.



