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Son dakika: Nebati’den büyüme yorumu: Rakam vererek hedefi açıkladı

10.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TBMM Bütçe Sunumu’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, buradaki konuşmasında, “2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir” dedi. Ayrıca Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son dakika: Nebati’den büyüme yorumu: Rakam vererek hedefi açıkladı

Son dakika… TBMM Bütçe Sunumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir” dedi.

Nebati'nin konuşmasından diğer satırbaşları:

  • Türkiye yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında ilk sırada.

  • İstihdam seviyesi Eylül ayı itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaştı

  • Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.

  • Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesindedir.


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati büyüme rakamları

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