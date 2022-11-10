Son dakika: Nebati’den büyüme yorumu: Rakam vererek hedefi açıkladı

Son dakika… TBMM Bütçe Sunumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir” dedi.

Nebati'nin konuşmasından diğer satırbaşları:

Türkiye yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında ilk sırada.

İstihdam seviyesi Eylül ayı itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaştı

Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesindedir.



