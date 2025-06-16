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SON DAKİKA | İsrail'den 'Zafer' mesajı! Netanyahu'dan alenen tehdit: "Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın..."

Son dakika! İsrail ile İran arasındaki savaşın 4. gününde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin'in "Tahran'da tam hava üstünlüğü kurduk" açıklamasının ardından Netanyahu, "Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın" dedi. Gözler İran'ın başkenti Tahran'da! İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | İsrail'den 'Zafer' mesajı! Netanyahu'dan alenen tehdit: "Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın..."
Doğukan Akbayır

Son dakika! İsrail-İran hattındaki saldırılar dördüncü gününde devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gerilimi tırmandıran bir açıklama daha geldi. Öğlen saatlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin'in 'Tahran açıklamasının' ardından Netanyahu da İran'ın başkenti Tahran hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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NETANYAHU: "TAHRAN'I BOŞALTIN"

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" açıklamasında bulundu.

"ZAFERE GİDEN YOLDAYIZ"

Netanyahu ayrıca, "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, İRAN'IN FÜZE RAMPALARINI İMHA ETMİŞTİ

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’a ait balistik füze rampalarının üçte birini imha ettiğini kaydeden Defrin, "Pazar gecesi ve bugün olmak üzere iki dalga şeklinde İran’dan İsrail’e 65 balistik füze ve onlarca insansız hava aracı (İHA) fırlatıldı. Bu saldırıların büyük çoğunluğu önlendi, ancak üç füze hedefe ulaştı ve 8 kişinin ölümüne yol açtı" dedi.

"İRAN'IN ASKERİ KABİLİYETLERİNE SALDIRIYORUZ"

Defrin ayrıca, Biz onların İsrail’i yok etmeyi amaçlayan nükleer ve askeri kabiliyetlerine saldırıyoruz; onlar ise sivilleri hedef alıyor" ifadelerini kullanarak, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle "bedel ödediğini" söyledi.

Hissenet
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Tahran İran İsrail netanyahu
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