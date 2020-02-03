Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,35 artış gösterdi. Beklenti artışın yüzde 1.10 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
Yıllık bazda enflasyon artışı ise yüzde 12,15 oldu.
Enflasyon, bir önceki ay (Aralık 2019) yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 olmuştu.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 8,84, aylık yüzde 1,84 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti.
# Yıllık en düşük artış yüzde 2,14 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aylık en yüksek azalış yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık oldu
Ocak 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 10,93, aylık yüzde 0,34 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,66 artış gerçekleşti.
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