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SON DAKİKA | Öğretmen, polis, hemşire… Memur zammı için 3 kademeli artış formülü! Mayıs enflasyonuna refah payı bariyeri…

06.06.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Mayıs enflasyonu belli oldu. 5 aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15,26, memur ve memur emeklisi için yüzde 13,13 oldu. 6 aylık enflasyon sonucu belli olan memur maaş zammı ve emekli zammı için sadece 1 veri kaldı. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. 7.500 lira üzerinde aylık alan emeklilere kademeli zam yapılacağı ifade edilirken memur zammı için de aynı uygulamanın devreye sokulacağı öğrenildi. Peki memur maaşları zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

SON DAKİKA | Öğretmen, polis, hemşire… Memur zammı için 3 kademeli artış formülü! Mayıs enflasyonuna refah payı bariyeri…

Emekli ve memur zammı son dakika… Temmuz zammı için milyonlar nefesini tutmuş beklerken, yeni kabinenin göreve başlaması ve Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla heyecan daha da arttı. 5 aylık zam oranı SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklileri için belli oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi içinse 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Emekli zammı ve memur maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15 Temmuz’a kadar tüm çalışmaları tamamlayacağı ifade ediliyor.

MYNET FİNANS

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17 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Emekliye zam ve memur maaşı zammı üzerinde doğrudan etkisi olan enflasyon rakamlarının beşincisi dün açıklandı. Mayıs ayında enflasyon ‘bedava doğal gaz’ etkisi ile aylık bazda 0,04 olarak açıklanırken, yıllık ise yüzde 39,59’a geriledi. Bu rakamlar son 17 ayın en düşük enflasyon oranı olarak dikkat çekti.

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ZAMLARDA ENFLASYON KAYBI YOK! REFAH PAYI DESTEĞİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor. Yüzde 2 seviyelerinde gelmesi beklenen Mayıs enflasyonunun neredeyse sıfır olarak açıklanması milyonlar arasında ‘memur ve emekli maaş zamlarını olumsuz etkileyecek’ endişesini beraberinde getirdi. Ancak emekli ve memurun Temmuz zammı döneminde bir kaybının olmayacağı ifade ediliyor. Enflasyon oranlarının yanında maaş zamlarına refah payı da (ek zam) eklenecek. Burada yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak ele alınacak.

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EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ KADEMELİ OLACAK

Temmuz’da 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı da alacak olan emeklilerin maaş düzenlemesinde kademeli zam formülü uygulanması gündemde. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara yüzde 45, 10.000-15.000 arasına yüzde 40, 15.000-20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerindekilere ise yüzde 30 zam formülü dikkat çekiyor. Öte yandan Temmuz’da 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi söz konusu.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak döneminde 11.848 TL olan en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltileceğini açıklamıştı. Böylece en düşük memur maaşı Temmuz ayında yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL düzeyine yükselecek. En düşük 7.901 TL olan memur emeklisi maaşının da aynı oranda yükseleceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında Emekli Sandığı emeklisi için en düşük aylığın 14.671 lira olabileceği ifade ediliyor.

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MEMURLARA DA KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ UYGULANACAK

Ancak burada da emekliye kademeli zam uygulamasına benzer bir düzenleme hayata geçirilecek. En düşük maaşın üzerinde alanların aylıkları da kademeli olarak artacak.

11.848 – 13.500 TL arasında maaş alanlar 1. Kademe, 13.500-16.000 TL arası 2. Kademe ve 16.000 üzeri olanlar ise 3. Kademe olarak ayrıştırılacak. 1. Kademede en düşük memur maaşı üzerinde zam oranının yüzde 30, ikinci kademede yüzde 35 ve üçüncü kademede ise yüzde 40 seviyelerinde olması bekleniyor.

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3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI DA MAAŞLARA YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının Temmuz ayında 22 bin TL’ye yükseltileceğini açıklamıştı. Ayrıca 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı değişmiş ve birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilmişti. Memurlar bu gelişme sonrasında Temmuz ayında 2.000 liraya yakın bir artışı da maaşlarında görebilecekler.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR

memur maaşı 1. görsel

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