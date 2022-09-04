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SON DAKİKA | Orta Vadeli Program yayımlandı! İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...

04.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye ekonomisinin yeni Orta Vadeli Programı açıklandı. Ekonomiye ilişkin 3 yıllık yol haritası Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre enflasyon 2022 için yüzde 65, 2023 için ise yüzde 24,9 olarak hedeflendi. Programda bu yıl sonunda yüzde 10,8 olacak işsizlik oranının 2024'te tek haneye gerileyeceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Orta Vadeli Program yayımlandı! İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...

Son dakika: Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre enflasyon 2022 için yüzde 65, 2023 için ise yüzde 24,9 olarak hedeflendi. İşte son dakika OVP haberinin detayları...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

BÜYÜME GELECEK YIL YÜZDE 5

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

ENFLASYON 2022'DE YÜZDE 65, 2024'TE YÜZDE 24,9

Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

İŞSİZLİK ORANI 2024'TE TEK HANE

Programda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10,8 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 10,4, 2024 yılı için yüzde 9,9 ve 2025 için ise yüzde 9,6 olarak tahmin edildi.

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi.

İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ekonomi
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