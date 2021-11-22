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Son Dakika! Otogaza 19 kuruş zam geldi

22.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre otogaza zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren otogazın litre satış fiyatına 19 kuruş zam geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 23 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın litresine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 19 kuruş zam yapıldı.

LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,56 liraya, Ankara’da 7,64 liraya, İzmir’de ise 7,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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