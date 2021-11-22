Son Dakika! Otogaza 19 kuruş zam geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 23 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın litresine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 19 kuruş zam yapıldı.

LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,56 liraya, Ankara’da 7,64 liraya, İzmir’de ise 7,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 19 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 22, 2021



