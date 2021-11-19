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Son Dakika! Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin, oto gaz ve motorinin fiyatı arttı

19.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzin ve motorine yine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 52 kuruş, oto gazın litre fiyatı 45 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 50 kuruş zam gelecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 52 kuruş,oto gazın litre fiyatı 45 kuruş ve motorinin litre fiyatına ise 50 kuruş zam gelecek.

BENZİN, OTO GAZ VE MOTORİNE YENİ ZAM

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,13 liradan 8,65 liraya, Ankara'da 8,20 liradan 8,72 liraya, İzmir'de ise 8,22 liradan 8,74 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 8,19 liradan 8,69 liraya, Ankara'da 8,27 liradan 8,77 liraya ve İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya yükselecek.

İşte o paylaşım;

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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