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Son dakika: Otomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi

10.11.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'de araç alacaklar merakla ÖTV ile ilgili gelecek haberleri bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den beklenen açıklama geldi. Bakan Nebati "ÖTV indirimi yok, matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Otomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi

Son dakika: Otomobil alacak herkes ÖTV ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

SON DAKİKA: ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL SATIŞLARI AZALIYOR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,7 oranında azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446 bin 664 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 azalarak 139 bin 88 adet oldu.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artarak 17 bin 782 adet oldu.

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Otomobil ÖTV

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