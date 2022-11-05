FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

05.11.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli vatandaşlar otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle satın alacak araç bulamaz hale geldi. Engelliler için araç alabilecekleri limitler yeniden değerleme oranının açıklanması ve ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla netleşti. Yeni oranlara göre 2022 yılında 450 bin 500 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limiti 2023 yılında 1 milyon 4 bin liraya yükselecek.

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yeniden değerleme oranı da belli oldu. Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa yılbaşında vergi harç ve cezalara % 122,9 oranında zam gelecek. Araç almak isteyen engelliler için de limit yükselecek.

ARAÇ ALMAK İÇİN YÜZDE 90 ENGELLİ RAPORU GEREKİYOR

Yüzde 90 ve üzerinde engelli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak fiyat için bir sınır belirleniyor. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 1 Ocak 2022 itibarıyla 450 bin 500 liraya yükselmişti. Engelli bireyler nihai fiyatı bu rakam altında kalan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır kilometre otomobiller arasından seçim yapabiliyordu.

aaaa

ŞU ANDA BİRKAÇ MODEL KALDI

Ancak otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle engelliler satın alacak araç bulamaz hale geldi. Engellilerin bugünkü şartlarda B segmentindeki birkaç model dışında seçim yapma şansı kalmadı.

'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber! 'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber!

1 MİLYON 4 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Haber Global'de yer alan bilgiye göre, 2023 yılında uygulanması beklenen yeniden değerleme oranının da açıklanmasıyla engellilerin ÖTV'siz satın alabileceği araç üst limiti de yükseldi. 2022 yılında 450 bin 500 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limitinin % 122,9 artışla 1 milyon 4 bin lira olması bekleniyor.

fdfdf

YETKİ CUMHURBAŞKANI'NDA

Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını % 50 azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinde ise artırma yetkisi yüzde 50 iken indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Engelliler için belirlenen ÖTV limitinden bu oranın değişmesi beklenmiyor.

1,6 milyar liralık elektrik borcuna yapılandırma geliyor 1,6 milyar liralık elektrik borcuna yapılandırma geliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan açılış töreninde duyurdu: Ücretsiz olacak!Erdoğan açılış töreninde duyurdu: Ücretsiz olacak!
İki tabloda EYT yasası için yol haritası!İki tabloda EYT yasası için yol haritası!
Sofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zamSofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zam
Anahtar Kelimeler:
Araç engelli raporu Sıfır araba engelli

En Çok Okunan Haberler

O ülke Türkiye'yi konuşuyor! Gemiyle gitmesi 1,5 ay sürdü

O ülke Türkiye'yi konuşuyor! Gemiyle gitmesi 1,5 ay sürdü

Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!

Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!

AK Partili isimden asgari ücret, EYT, memur ve emekli maaşı açıklaması

AK Partili isimden asgari ücret, EYT, memur ve emekli maaşı açıklaması

Şok evlerinde kalabalıklar halinde yakalandılar! Ev sahiplerine dudak uçuklatan ceza

Şok evlerinde kalabalıklar halinde yakalandılar! Ev sahiplerine dudak uçuklatan ceza

Sağlık raporu alan işçiler dikkat! Bunu yapan yandı

Sağlık raporu alan işçiler dikkat! Bunu yapan yandı

Ehliyet ve kimlikte büyük zam kapıda! İşte dikkat edilecek hususlar

Ehliyet ve kimlikte büyük zam kapıda! İşte dikkat edilecek hususlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.