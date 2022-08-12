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Son dakika: Otomobil sahipleri düşmesini bekliyordu benzin fiyatlarına zam geliyor! (Güncel motorin ve benzin fiyatları)

12.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle değişiyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına bu gece 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Akaryakıt fiyatları için vatandaşların araştırdığı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Benzin fiyatlarına gelecek zamla birlikte yeni fiyatlar da güncellenecek.

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SON DAKİKA: MOTORİNDEN SONRA BU KEZ DE BENZİNE ZAM GELİYOR!

Motorine dün gelen zammın ardından bir zam da benzine geliyor. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

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BENZİNİN LİTRE FİYATI 21.15 TL'YE ÇIKACAK

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.05 TL'den satılıyor. Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatının 21.15 TL'den satılması bekleniyor.

ABD PETROL FİYAT TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104,78 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam temmuz ayı raporunda 104,05 dolardı. Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 98,71 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı temmuz ayında 98,79 dolar olarak tahmin edilmişti.

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Gelecek yıl ise brent türü ham petrolün varil fiyatının 95,13 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 89,13 dolar olması bekleniyor. Raporda, piyasalarda artan belirsizliğe işaret edilerek, bu belirsizliklerin Rusya-Ukrayna Savaşı, AB yaptırımlarının Rus petrol üretimine etkisi, OPEC+ grubunun üretim kararları, ABD petrol ve doğal gaz üretiminin artış hızıyla ilgili olduğu ifade edildi.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 860 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2023'te 12 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ise bu yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre 150 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 340 bin varile ulaşacağı, yılın tamamında 28 milyon 470 bin varil, gelecek yıl ise 29 milyon 40 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Petrol Akaryakıt
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Haftalardır dipte indirim yok 1 gün yükselişe geçti hemen zam
bakan bey 2!gün önce mazot 30 TL lerden 21-22 lere indi ama bunu kimse görmüyor diyordu. ama şimdide zam geliyor nolacak peki.
BAKAN NEBATİ HADİ DÜŞÜR BAKALIM HANİ EKONOMİ ŞAHLANACAK TI. DOLARI DÜŞÜREMİYORSUNUZ DAHA KALKMIŞ NE MASAL ANLATIYORSUNUZ

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