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SON DAKİKA: Otomobilde ÖTV matrahları değişti! Fiyat listelerini yerinden oynatacak karar: Erdoğan imzaladı, bugün yürürlüğe girdi

18.11.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Otomobilde ÖTV matrahları için düzenlemeye gidildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemede elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahları yeniden belirlendi. 160 kW'yı aşmayan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ile 40 arasında değişiklik gösterirken, motor gücü 160 kW'yı aşan araçlarda vergi oranının yüzde 50-60 aralığında olmasına karar verildi. Alınan kararın ise bazı araç modellerinde fiyatları aşağı çekmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Otomobilde ÖTV matrahları değişti! Fiyat listelerini yerinden oynatacak karar: Erdoğan imzaladı, bugün yürürlüğe girdi

Son dakika haberi… Araba satın alacakları yakından ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elektrikli araçlardaki matrah oranları güncellendi. Yapılan değişikliğe göre motor gücü 160 kW'yı geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Matrah düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

OTOMOBİL TRAFİK (43)

ARAÇ FİYATLARI LİSTELERİNE YANSIYACAK

Bir önceki uygulamada motor günü 160 kW'yı aşmayanlar için ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liraydı. Şu anda bu rakam 1 milyon 450 bin liraya yükseltildiği için yüzde 40'lık dilim yerine yüzde 10'lık ÖTV diliminden vergilendirme yapılıp satışa sunulacak. Halihazırda kampanyalarla sıfır otomobil fiyatları geri çekilirken yeni matrah düzenlemesinin de etkileri listelere yansıyacak ve bazı modeller için daha fazla indirim söz konusu olacak.

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BENZİNLİ VE DİZELDE ERDOĞAN’IN ONAYI GEREKLİ

Son alınan kararla birlikte benzin, LPG ya da dizel yakıtlı araçlar için herhangi bir ÖTV matrah indirimi açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı olmadan ÖTV matrahlarında değişiklik yapılamıyor.


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