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  4. SON DAKİKA: ÖTV, petrol, dolar derken 10 TL’yi aşan zam! Motorin fiyatları değişiyor: Bazı illerde 38 TL’yi bulacak… (31 Temmuz Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

SON DAKİKA: ÖTV, petrol, dolar derken 10 TL’yi aşan zam! Motorin fiyatları değişiyor: Bazı illerde 38 TL’yi bulacak… (31 Temmuz Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

31.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı peş peşe artmaya devam ediyor. Ancalk bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişecek. ÖTV artışı ile birlikte son zamların toplamı 10 TL’nin üzerine yükselecek. Peki 31 Temmuz 2023 Pazartesi güncel mazot-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları ve haberin detayları…

SON DAKİKA: ÖTV, petrol, dolar derken 10 TL’yi aşan zam! Motorin fiyatları değişiyor: Bazı illerde 38 TL’yi bulacak… (31 Temmuz Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cuma günü 85,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 84,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,41 dolardan alıcı buldu.

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Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu. Zayıflayan talep nedeniyle Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 49,3'e düşerek beklenenden hızlı daraldı. İmalat dışı PMI da 51,5'e düşerek yılın en düşük seviyesine geriledi. Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası ülkede teşviklerin artırılacağı beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki düşüşü kısıtlayan bir diğer unsur oldu.

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatları 80 doların üzerinde kalmaya devam ederken dolar/TL kurunun da 27 TL bandında tutunması yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ÖTV artırımı ile gelen 6 liralık akaryakıt zammına bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1,07 TL daha artıyor. Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim zam haberi bulunmuyor.

6 liralık ÖTV artışının da eklenmesinin ardından 1,55 TL ve 1,45 TL daha artan mazot fiyatına 1,07'lik artışın da eklenmesiyle toplam zam 10,07 TL olacak.

MOTORİN LİTRE FİYATLARI 37 LİRA OLUYOR

Artış sonrası motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul'da 36,37 TL, Ankara'da 36,87 TL ve İzmir'de ise 36,99 TL'den satılacak. Ancak bazı illerde lojistikten yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle litresi 38 TL’nin üzerine yükselecek.

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31 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,03 TL
Motorin: 35,30 TL
LPG (Otogaz): 13,80 - 14,23 TL

ANKARA
Benzin: 36,55 TL
Motorin: 35,80 TL
LPG (Otogaz): 14,25 TL

İZMİR
Benzin: 36,56 TL
Motorin: 35,92 TL
LPG (Otogaz): 14,26 TL

MOTORİN

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Akaryakıt

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