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SON DAKİKA | Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti! Erdoğan yüzde 30 zammı duyurdu! İşte yeni hesaplamaya göre memur maaşları

04.01.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika emekli ve memur maaşı haberi: Emekli ve memur maaşlarında yüzde 25 zam oranı değişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı flaş açıklamayla memur maaşı zammı yüzde 30 oldu. Buna göre hesaplamalarda da değişiklik yapıldı. Peki, öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis memur maaşları ne kadar oldu? Memur maaş zammı yüzde 30 olunca en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den 11 bin 848 TL'ye yükseldi. İşte memurların 2023 ocak zammı ile alacakları maaşlar ve yeni hesaplamalar...

SON DAKİKA | Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti! Erdoğan yüzde 30 zammı duyurdu! İşte yeni hesaplamaya göre memur maaşları

Son dakika haberi: Dünkü yüzde 25'lik artış açıklamasının ardından memur ve emekli maaşları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. En düşük emekli maaşı 5500 TL olurken memurların maaş hesaplamaları da değişti. Şimdi memurlar yeni zamma göre maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte polis, öğretmen, hemşire, itfaiyeci, doktor başta olmak üzere yeni hesaplamalara göre memur maaşları...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere kamu görevlilerinin ücretlerindeki artış, 2023 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu doğrultuda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL'den 11 bin 848 TL'ye yükseldi.

YENİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bu artış sonucunda 2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı belli oldu. İşte yeni memur maaşları listesi:

maaş

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

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Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

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Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

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Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

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Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

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Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

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Profesör 1/4 34 bin 57 TL
Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

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Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
Avukat 1/4 19 bin 968 TL

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Memur memur maaşı

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