SON DAKİKA | Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti! Erdoğan yüzde 30 zammı duyurdu! İşte yeni hesaplamaya göre memur maaşları

Son dakika haberi: Dünkü yüzde 25'lik artış açıklamasının ardından memur ve emekli maaşları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. En düşük emekli maaşı 5500 TL olurken memurların maaş hesaplamaları da değişti. Şimdi memurlar yeni zamma göre maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte polis, öğretmen, hemşire, itfaiyeci, doktor başta olmak üzere yeni hesaplamalara göre memur maaşları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere kamu görevlilerinin ücretlerindeki artış, 2023 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu doğrultuda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL'den 11 bin 848 TL'ye yükseldi.
Bu artış sonucunda 2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı belli oldu. İşte yeni memur maaşları listesi:
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
Profesör 1/4 34 bin 57 TL
Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
Avukat 1/4 19 bin 968 TL