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Son dakika: Petrol fiyatları sert düştü! Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber geldi

24.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve dolar kurundaki zayıf görünüm 30 lirayı aşan motorin ve bezin fiyatlarında indirim yolunu açmıştı. Öte yandan ABD medyasına konuşan uzmanlar, benzin fiyatları için bir miktar indirim geleceğini, ancak petrol piyasasındaki durgunluğun benzin fiyatlarına olumsuz etkisi olabileceğini söylüyor. İşte petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Petrol fiyatları sert düştü! Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber geldi

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan petrol fiyatlarında bu hafta sert düşüş yaşadı.ABD ham petrolü bu hafta yüzde 5'e yakın düşüş kaydetti. Haftanın son işlem gününde ise ABD ham petrolü ve Brent'te yatay fiyatlama izlendi. ABD ham petrolü 104 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 110 dolara yaklaştı.

BENZİN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÇARPICI ANALİZ: BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

ABD merkezli medya kuruluşu CNN International'da yer alan bir haberde, benzin fiyatları cephesinde bir iyi bir de kötü haber olduğu belirtildi. Uzmanlara göre iyi haber: Benzin için bir miktar fiyat indirimi yolda olabilir.

Kötü haber ise: Tüccarlar bir durgunluk yaşanacağına dair bahisler oynuyorlar.

Basit bir ifadeyle, fiyatları düşürmenin iki yolu vardır: Arzı artırmak veya talebi azaltmak. İlki maliyetli ve karmaşıktır. İkincisi, fiyatlar çok yükseldiği ve bireysel bütçeler zorlandığı için tüketiciler geri çekilmeye başladığında gerçekleşir.

Tüketiciler, enflasyonun kırk yılın en yüksek seviyelerini gördüğü ve yakıt fiyatlarının galon başına 5 doların üzerine çıktığını bir dönemde, tam olarak bunu yapıyor.

Bu, yakıt pompasında bir rahatlama anlamına gelse de, ufukta farklı türden bir ekonomik soruna da işaret edebilir.

Bleakley Advisory Group'un baş yatırım yetkilisi Peter Boockvar, "Bu sabahki piyasa hareketlerinin hepsinde bir durgunluk endişeleri var. Bu yıl resesyon olasılığı yüzde 99. Çünkü hiçbir şeye yüzde 100 ihtimal verilmez." dedi.

BENZİNE 25 KURUŞ İNDİRİM

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. İndirimden sonra benzinin fiyatı 27,26 TL oldu.

Bugün motorin, otogaz ya da benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 HAZİRAN CUM)

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

AKARYAKIT İÇİN ‘40 TL OLACAK’ İDDİASI

Son zamlar sonrasında akaryakıt fiyatları 30 lirayı görürken son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu. Üst üste yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan motorin fiyatlarına ilişkin ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Akın, artan akaryakıt fiyatlarının sebebinin hükümetin ekonomi politikaları olduğunu belirterek, motorin fiyatının Ağustos’ta 40 lirayı da geçebileceğini iddia etti.

CHP'DEN BENZİN VE MOTORİN ÖNERİSİ! '6 LİRA UCUZLAR...'

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CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi. Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için bşata Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.

"RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE"

AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz” demişti.

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