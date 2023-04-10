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  4. SON DAKİKA | Petrol gerginliği akaryakıt fiyatlarına yansıdı! Motorine bu gece zam geliyor… (10 Nisan 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Petrol gerginliği akaryakıt fiyatlarına yansıdı! Motorine bu gece zam geliyor… (10 Nisan 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

10.04.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Araç sahipleri ‘akaryakıt fiyatları ne kadar?’, ‘Bugün benzin-mazot indirimi, zammı var mı?’ gibi soruları araştırırken son dakika haberi geldi. Buna göre geçtiğimiz hafta petrol piyasasında yaşanan gerginlik nedeniyle sert yükselen fiyatlar bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam olarak yansıyacak. İşte güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile haberin detayları…

SON DAKİKA | Petrol gerginliği akaryakıt fiyatlarına yansıdı! Motorine bu gece zam geliyor… (10 Nisan 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… 2 Nisan günü OPEC+ ülkeleri “gönüllü” olarak Mayıs ayın¬da petrol üretiminde günlük top¬lam 1.6 milyon varil kesintiye gide¬ceğini açıklamasıyla petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 6’dan fazla değer kazandı. başlamıştı. Bu olay Suudi Arabis¬tan’ın Rusya’yla bir olup ABD’ye kafa tutması olarak algılanırken, flaş bir hamle daha geldi.

OPEC’TEN SONRA RUSYA’DAN YENİ HAMLE

Amerikan Blo¬omberg Televizyonu’nun Rus Enerji Bakan¬lığı’na yakın kaynaklara dayandı¬rdığı haberine göre petrol savaşında günlük 500 bin varil kesinti sözü veren Rusya el artırarak geçen ay günlük 700 bin varil kesinti yaptığını açıkladı.
Petrolde peş peşe yaşanan bu olaylar karşısında fiyatlar yeni haftada yatay kaldı. Brent 85, ham petrol ise 80 dolar seviyelerinden değerleniyor.

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle geçen hafta benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi. OPEC’in kararı sonrası zam motorine de sıçradı. Buna göre bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.

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MOTORİNDE 7 YILIN ZİRVESİ

Türkiye Mart ayında Rusya'dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya'dan yapılan motorin ithalatı yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Türkiye'ye yönelik motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği'nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yönelik yaptırımları genişletmesi etkili oldu.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 22,42 TL
Motorin: 20,42 TL

ANKARA
Benzin: 22,83 TL
Motorin: 20,77 TL

İZMİR
Benzin: 22,81 TL
Motorin: 20,85 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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