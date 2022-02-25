FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Petrol rekor kırdı: İşte benzin ve motorine beklenen büyük zam...

Son dakika: Petrol rekor kırdı: İşte benzin ve motorine beklenen büyük zam...

25.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petrol fiyatları dün Rusya’nın Ukrayna’yı resmen işgale başlaması ile 105 doları görerek 7.5 yılın zirvesine oturdu. Petrol fiyatlarındaki artış "Benzin fiyatına zam gelecek mi?" sorusunu akıllara getirirken uzmanlar yeni zam yapılma ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Enerji Uzmanı Dr. Rahmi İncekara, “Benzinde 1,10-1,80 TL arasında, motorinde ise 1 TL’nin üzerine zam gelmesine neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Petrol rekor kırdı: İşte benzin ve motorine beklenen büyük zam...

Son dakika: Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmeler ve İran ile devam eden nükleer görüşmelerden yakında olumlu bir sonuç çıkabileceği haberleriyle 8 haftalık yükseliş serisini sonlandırarak 90 dolara doğru düşüşe geçmişti. Analistler günlük 1 milyon varil olarak tahmin edilen İran petrolünün piyasaya girmesiyle fiyatların 60 dolarlı seviyelere ineceğini tahmin ediyordu.

Mynet Özel / Sinem Eryılmaz

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dün resmen başlayınca petrol fiyatları 7,5 yılın zirvesine çıkarak 105 dolara kadar yükseldi. Bugün ise petrol 97 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu ay yüzde 12 yükselen petrolün sene başı getirisi de yüzde 28 oldu.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinden olan Rusya’nın bu süreçte arzda kesintiye gidebilme olasılığı ve en önemlisi Batı’nın artacak yaptırımlarına karşı tedarik zincirindeki aksaklıkların da artması olasılığı fiyatları yükseltti. Avrupa üzerinden ABD’ye akış sağlayan Kuzey Akım 2 projesini askıya alan Almanya, ihtiyaçlar konusunda bir yaptırım olmaması gerektiğini söyledi. AB ve ABD’den de Rusya’nın hamlelerini artırması durumunda yaptırımların boyutunun da artırılacağı açıklaması geldi.

Pandemi sonrası artan üretim ve talebe göre düşük kalan arz, petrol fiyatlarını artıran en önemli gelişmeydi. Bu dönemde ise jeopolitik riskler nedeniyle fiyatlardaki yükseliş hız kazandı. Analistler gösterge olan brent petrolde 100 seviyesi üzerinde 115 dolar ilk direnç olarak izlendiğini ifade etti. Fakat haber akışının olumsuz seyretmesi durumunda ataklar hızlanabilir ve direnç noktaları da işlevsiz kalabilir.

benzin7

AKARYAKITA ZAM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer nokta ise, OPEC+ ülkelerin göstereceği tavır. Şimdiye kadar günlük üretim kotasının altında kalan üyelerin artacak arz sıkıntısına nasıl bir çözüm bulacakları merakla bekleniyor.

Geçen yıl Ocak ayında 7 lira civarlarında bulunan benzinin litresi üst üste yapılan zamlarla 14 liraya dayandı. Fiyat artışlarında eşel mobil sistemi kapsamında feragat edilen ÖTV'nin bir kısmının yeniden uygulanmaya başlaması da etkili oldu. Ancak vatandaş ‘dolar kurundaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı?’ diye merak ederken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının 7.5 yılın zirvesine çıkması yeni zam yapılma ihtimalini güçlendirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji Uzmanı ve Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, "Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrasında petrol fiyatları son 7.5 yılın zirvesine yükseldi. Petrol, 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü ve aştı. Petrol fiyatlarında yaşanan her 10 dolarlık artış, dış ticaret açığımızı yaklaşık 4 milyar dolar arttırmaktadır. İhracatın dış ticaret dengesine 1 yılda sağladığı katkı, sadece 10 dolarlık bir petrol fiyatı artışına denk geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

BENZİN VE MOTORİNE EN 1 LİRALIK ZAM BEKLENTİSİ

Benzin fiyatına zam gelme ihtimalini değerlendiren Dr. İncekara, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Dolar/TL ve petrol fiyatlarında artışa neden olması, benzinde 1,10-1,80 TL arasında, motorinde ise 1 TL’nin üzerine zam gelmesine neden olabilir. KDV indiriminin akaryakıt fiyatlarında da uygulanarak benzin ve motorinin fiyatının 13 TL' nin altına düşeceğini tahmin eden araç sahiplerine kötü haber, Rusya-Ukrayna geriliminin sıcak savaşa dönmesiyle gelmiştir" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatları 13 yılın zirvesine çıktı!Fiyatları 13 yılın zirvesine çıktı!
Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılarSavaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar
Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

2014 bu yana bir ilk! Rusya'nın müdahalesi sonrası dünyada alarm

2014 bu yana bir ilk! Rusya'nın müdahalesi sonrası dünyada alarm

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Kredi düzenlemesi otomobil sektörüne yaradı! Hareketlilik başladı

Kredi düzenlemesi otomobil sektörüne yaradı! Hareketlilik başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkes bu durumu yaşıyor! Sıkıcı seks hayatınızı baştan yaratın

Herkes bu durumu yaşıyor! Sıkıcı seks hayatınızı baştan yaratın

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.