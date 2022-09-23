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Son dakika: Petrolde sert düşüş! 9 ayın dibi... Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi?

23.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Peki 23 Eylül Cuma günü güncel motorin ve benzin fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Petrolde sert düşüş! 9 ayın dibi... Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Petrol, 100 doların altına gerileyerek petrol 86 dolara düştü. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.. AB ve ABD’de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor. Bu düşüş sonrası vatandaşlar da gözünü, benzin ve motorin fiyatlarına çevirdi.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT HAREKETLERİ

Motorine 20 Eylül itibariyle 1,14 TL indirim gelmişti. Benzine bu ay içinde en son 6 Eylül’de 57 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı 19,23 TL’ye yükseldi. Son haftada benzin fiyatında değişim olmadı. İstanbul’da litre fiyatı ortalama 19,23 TL’den satılıyor. Motorine 7 Eylül’de 1,13 TL indirim yapıldı ve litre fiyatı 24,86 TL’ye indi. Son haftada motorin fiyatlarında da değişim olmadı. Otogazda 10 TL’nin altına inilmesinin ardından litre fiyatında bölgelere göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul’da litre fiyatı yeniden 10 TL’nin üzerine çıktı. Güncel fiyat 10,94 TL.

AKARYAKIT

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının hızlanan faiz artırımı kararlarının ardından ortaya çıkan ekonomik resesyon endişeleri ve değeri artan dolar etkili oldu.

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Endonezya ve Filipinler merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik riskler, İran nükleer anlaşmasının çıkmaza girmesi ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerindeki düşüş, piyasalardaki arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilediği tahmin edilirken, yıl başında 600 milyon varil seviyesinde olan rezervlerin 427 milyon varil seviyesine gerilediği kaydediliyor.

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UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, petrol fiyatlarının arz riskleri ve daralan piyasa koşulları nedeniyle 80 doların üzerinde destek bulmaya devam edeceğini ancak küresel resesyona daha hızlı bir şekilde geçiş olması durumunda fiyatların bu seviyenin de altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,42 ile 90,59 dolar aralığının direnç, 89,97 ile 89,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (8 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt
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