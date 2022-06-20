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SON DAKİKA: Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü… (20 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

20.06.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ardından gözler 30 lirayı aşan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki benzin ve motorin için indirim ya da zam gelecek mi? Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Buna göre petroldeki düşüşün henüz uluslararası benzin ve motorin fiyatlarına yeterince yansımadığı, bugün fiyatlarda bir değişim beklenmediği, petrolde tekrar yükseliş olmaması durumunda salı gecesi benzinde indirim olabileceği kaydedildi.

SON DAKİKA: Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü… (20 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

SON DAKİKA: ABD Ham petrol fiyatları resesyon endişeleriyle Cuma günü yüzde 7’den fazla gerileyerek Nisan ayından bu yana en sert düşüşü kaydetti. ABD ham petrolü şu sıralar daha da gerileyerek 107 dolardan değerleniyor. Brent petrol ise 112 dolardan işlem görüyor.

ABD'de resesyon fiyatlamaları petrol piyasası üzerinde de etkili olurken, hafta sonu ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'ün açıklamaları izlendi. Bakan Granholm, talepte yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklediklerini söyleyerek, sürücüleri akaryakıt fiyatlarında yüksek seviyelerin sürmesinin olası olduğu konusunda uyardı. Granholm, akaryakıt ile ilgili beklentilerin tümüyle dünyadaki gelişmelere bağlı olduğuna da işaret etti.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, enflasyonla ilgili iyimser mesajlar verirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın resesyon ile ilgili görüşlerini de destekledi. ABC'ye konuşan Yellen, ABD'de enflasyonun kabul edilemez şekilde yüksek olduğunu, bunun kısmen Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklandığını söyledi. ABD'de enflasyonun yerel değil küresel gelişmelerden etkilendiğini vurgulayan Yellen, önümüzdeki aylarda enflasyonun hızının düşeceğini ifade etti. Yellen, ekonomik aktiviteye ilişkin olarak tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini, ülkede resesyonun kaçınılmaz olmadığını belirtti.

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DEV BANKADAN PETROL TAHMİNİ

Fransız dev banka SocGen geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarına ilişkin yeni bir tahminde bulundu. Banka, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara ve hatta varil başına 200 dolara kadar yükselme potansiyelini görüyor. Bu yüzden artan fiyatlar konusunda şahinliğini koruyor. Analistler, bu fiyatların sürdürülebilir olmayacağını ve nihayetinde talep yıkımına yol açacağını da sözlerine ekliyor. Bu kapsamda şu açıklamayı yapıyorlar:

“Üçüncü çeyrek için petrol için tahminimiz 130 dolar/varil. İleriye dönük ürün çatlaklarına dayanarak, varil başına eşdeğer ürün fiyatı endişe verici bir şekilde 200 dolar/varil’e yakın. 150 dolar/varillik yukarı yönlü riskimiz geçerse, ürün fiyatlarının bu fiyat seviyesini kolayca aşması mümkün. Ancak, bu kesinlikle ürün talebinin yok olmasına neden olur.”

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Geçen yıl Eylül ayında 70 dolar olan petrol fiyatları 2022 Haziran ayında 120 dolar seviyelerine yükselerek yüzde 64’ten fazla değer kazandı. Yurt içinde ise dolar/TL kuru ve petroldeki yükselişle hemen her hafta en az bir kere zamlanan akaryakıt fiyatları ise 30 liraya ulaşmış durumda.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 29,94 TL’ye, Ankara’da 30,05 TL’ye, İzmir’de 30,07 TL’ye satılıyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,51 TL'ye, Ankara ve İzmir’de 27,63 TL’ye satılıyor.

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SALI GÜNÜ BENZİNE İNDİRİM GELEBİLİR

Benzin ve motorin indirimi bekleyen araç sahipleri gelen açıklamaları merakla takip ederken akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, petroldeki düşüşün henüz uluslararası benzin ve motorin fiyatlarına yeterince yansımadığını, bugün fiyatlarda bir değişim beklenmediğini, petrol fiyatlarında tekrar yükseliş olmaması durumunda salı gecesi benzinde indirim olabileceğini iletti.

NUREDDİN NEBATİ’DEN AKARYAKIT FİYATLARI AÇIKLAMASI

Benzin ve motorin fiyatına gelen zamlar ekonomi yönetiminin de gündemindeki yerini koruyor. Akaryakıt fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, "Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” dedi.

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"RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE"

AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


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