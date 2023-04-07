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SON DAKİKA | Piyasalar merakla bekliyordu... ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin altında kalarak...

07.04.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'de kritik veriler açıklandı. Buna göre ABD'de tarım dışı istihdam martta 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi.

SON DAKİKA | Piyasalar merakla bekliyordu... ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin altında kalarak...

Son dakika haberi: ABD'de tarım dışı istihdam mart ayında 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi. (AA)

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