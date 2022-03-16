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Son Dakika: 2018'den bu yana ilk kez! Piyasalar merakla bekliyordu... Fed faiz kararını açıkladı

16.03.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Fed faiz kararını açıkladı. Tüm dünyada gözler bir süredir Fed'in faiz kararlarına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Son Dakika: 2018'den bu yana ilk kez! Piyasalar merakla bekliyordu... Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Fed faiz kararının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. Son dakika gelişmesine göre, Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Buna göre Fed, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

1'E KARŞI 8 OYLA

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

2018'DEN BU YANA İLK KEZ

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Fed'in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.

ABD'de enflasyon şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

NEW YORK BORSASI FED’İN FAİZ KARARI ÖNCESİ YÜKSELİŞLE AÇILMIŞTI

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamıştı. (AA)

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