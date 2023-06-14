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SON DAKİKA | Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı! Altın fiyatları hareketlendi

14.06.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Küresel piyasaların gözü kulağı, Fed toplantısı kararlarına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı. 15 ay aradan sonra faiz artışı yapmayan Fed, faiz kararını yüzde 5,00-5,25 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından ise altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekti. İşte son dakika Fed faiz kararı haberinin detayları...

SON DAKİKA | Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı! Altın fiyatları hareketlendi

Son dakika haberine göre, ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı. Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükselten Fed, haziran ayı için faiz kararını 5,00-5,25 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Böylece Fed, politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tuttu.

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ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Gün içinde 1,486 lirayı gören gram altın fiyatları Fed'in faiz kararının ardından 1,469 liraya kadar düştü. Saat 21.30 itibarıyla gram altının fiyatı 1,473 liradan işlem gördü.

FED BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Fed Başkanı Powell, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor."

YÜKSEK ENFLASYON KARŞISINDA MART 2022'DEN BU YANA 10 FAİZ ARTIRIMINA GİDİLMİŞTİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

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Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 baz puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti.

Fed, mart ve mayıs toplantılarında da faiz oranını yine 25'er baz puan yükselterek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı. Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yüzde 4 olarak kaydedilmişti. (AA)

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Fed Faiz kararı abd

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