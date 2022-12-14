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Son Dakika: Piyasanın merakla beklediği açıklama! Fed yılın son faiz kararını duyurdu

14.12.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm dünya nefesini tutmuş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Fed'in faiz kararı belli oldu. ABD Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. İşte son dakika fed faiz kararı haberinin detayları...

Son Dakika: Piyasanın merakla beklediği açıklama! Fed yılın son faiz kararını duyurdu

Son dakika | Küresel piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmelerinin de gelecek dönem bakımından büyük bir önem taşıdığı ifade ediliyordu. New York borsası ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesi güne karışık başlamıştı. Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı belli oldu.

15 YIL SONRA BİR İLK

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlattı. Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.

Yüksek enflasyon karşısında martta varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

DWW

MART AYINDAN BU YANA 425 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı. Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasım ayında yüzde 7,1'e gerilemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz abd merkez bankası

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