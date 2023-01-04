SON DAKİKA | SSK'lısı, Bağ-Kur'lusu bu haberi bekliyordu, memur ve emeklilere ek zam geldi! Oran yüzde 30'a yükseldi, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur ve emekli zammında son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması geldi. Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında tekrar kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve tüm emeklilerin 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını belirtti. En düşük emekli maaşı da 5.500 TL oldu! En düşük memur maaşı da 9.105 TL'den 11.848 TL'ye yükseltildi.

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

Temmuz ayında 3.500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı da netleşti. Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5.500 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: 2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI yüzde 30 OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı gibi enflasyon rakamları sonrasında belirlenen zam oranında güncelleme yapan Erdoğan, refah payını da ekleyerek memur ve emekli maaşlarında zam oranını %25 seviyesine çekmişti. Bugün tekrar memur ve emekli zammıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni oranın yüzde 30 olduğunu duyurdu.

BAKANLIK TARAFINDAN ZAMLI MAAŞ TABLOSU AÇIKLANDI!

Son yapılan güncellemeyle birlikte üniversite mezunu şube müdürünün maaşı 15.848 TL'den 20.724 TL'ye yükseltildi. Uzman öğretmen maaşı 12.905 TL'den 18.246 TL'ye, öğretmen maaşı 12.276 TL'den 15.793 TL'ye, polis memurunun maaşı ise 13.747 TL'den 18.235 TL'ye yükseltildi.



