Son dakika | Eurofighter proje bedeli ilk kez açıklandı! İngiltere'yle anlaşmadan sonra gözler yeni savaş uçaklarında

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlığın açıklamasında terör örgütü PKK'nın fesih sürecinin dikkatle takip edildiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin 'Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağı da yanıtlandı.
"49 SURİYELİ HARP OKULLARIMIZDA EĞİTİME BAŞLAYACAK"
Bakanlığın açıklamasından satır başları şöyle:
- (Suriye ordusuna askeri eğitim) 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası kapsamında Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır. Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde 49 Suriyeli öğrencinin Harp Okullarımızda yarın eğitime başlaması planlanmaktadır.
- Son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbiç'te imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 kilometre olmuştur.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESİH SÜRECİ: "DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"
- Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.
- Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Suriye ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 'Terör örgütü SDG'nin Suriye hükümetine entegrasyonu' ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.
TÜRKİYE 'GAZZE GÖREV GÜCÜ'NDE YER ALACAK MI?
- (Gazze görev gücüne ilişkin) TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareler sürdürülmektedir.
EUROFIGHTER PROJE BEDELİ DUYURULDU
- Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla, yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir."
Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Okuyucu Yorumları 0 yorum