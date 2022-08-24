Son dakika | Promosyon ödemesinde böyle rakam görülmedi! 41 bin 500 TL ile Türkiye rekoru

Son dakika: Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor. 5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem yarattı.

SON DAKİKA | 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı.

Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI FAYDALANACAK

5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak.

TÜRKİYE REKORU

Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.



