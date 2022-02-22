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Son dakika: Putin tüm piyasayı altüst etti! Altın fiyatları bir yılın zirvesinde: Hesapları değiştirecek altın tahmini!

22.02.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, hafta başında Ukrayna-Rusya arasında zirve yapılacağı haberleri ve yaklaşan Fed faiz artırımlarının baskı yaratmasıyla sekiz ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra gevşemişti. Ancak iki ülke arasında yaşanan son dakika gelişmeleri altın fiyatlarını son bir yılın zirvesine taşıdı. Gram altın ise 840 lira civarında seyrediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının geleceğine ilişkin meraklı bekleyişini sürdürürken analistlerden çok çarpıcı değerlendirmeler geldi...

Son dakika: Putin tüm piyasayı altüst etti! Altın fiyatları bir yılın zirvesinde: Hesapları değiştirecek altın tahmini!

Son dakika: Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin tanınması ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkına seslendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Öte yandan Reuters'in aktardığına göre Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi talimatını verdi.

Haftaya Ukrayna’da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1893 dolar seviyesinde başlayan altının ons fiyatı son gelişmelerle birlikte 1918 dolara yükselerek 13 ayın yüksek seviyesine yaklaştı. Gram altın ise geçen hafta 810 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL’ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü sabah saatlerinde 838 TL seviyesinde bulunuyor.

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FED FAİZLER İÇİN NE KARAR ALACAK?

Öte yandan yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına odaklanırken, son FOMC toplantı tutanaklarında enflasyon riskinin yukarı yönlü olduğu ve enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artış patikasının gerekebileceği açıklandı.
Yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI BASKILANABİLİR

DailyFX stratejisti Margaret Yang altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Küresel yatırımcılar Rusya ve Ukrayna arasındaki potansiyel (çatışma) konusunda derin endişe duyuyor ve ABD başkanı tekrar tekrar önümüzdeki günlerde bir işgalin mümkün olduğunu söylüyor. Öte yandan, yatırımcılar Fed’in Mart ayında yapacağı faiz artırımı konusunda da söyleniyor, bu da altın fiyatlarını baskılayabilir” yorumunda bulundu.

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“GERGİNLİKLER AZALIRSA, ALTIN FİYATLARI KOLAYCA…”

Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible ise vermiş olduğu yakın tarihli bir röportajda, jeopolitik gerilimlerin altının son hareketinin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturduğunu söyleyerek, “Gerginlikler azalmaya başlarsa, altın fiyatları kolayca 1.850 dolar civarındaki desteği yeniden test edebilir” dedi.

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“İŞLER KÖTÜYE GİDERSE ALTIN 2 BİN DOLARA YÜKSELEBİLİR”

Swissquote kıdemli analisti İpek Özkardeşkaya da, altının bu haftaki fiyat hareketinin Doğu Avrupa’da olanlara bağlı olacağını ifade ederek, “Sınırda sürdürülebilir bir çözüm varsa, sarı metal Ukrayna ile ilgili kazanımları hızla geri verebilir. Ancak işler kötüye giderse, altın gerektiği kadar yükselmekten çekinmeyecek ve buna 2.000 dolara yükselme olasılığı da dahil. Ama temel durum senaryosu bu değil” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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