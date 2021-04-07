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Son Dakika: Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 13:14 | Son Güncelleme

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak." ifadesini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, "Örneğin Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon’da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 375 gr pideyi 1.5 TL ye satacağını açıkladı..
PİDE DE PİDE OLSA AYNI UNDAN YAPILMIYORMU BU KADAR FAHİŞ FİYAT FAZLA ORTALAMA 2..İLA 2,25 TL OLMALI AYRICA HÜKÜMET İKTİDAR ACİLEN ÇOCUK PUDRASI GİNBİ OLAN BEYAZ UNU YASAKLAYIP KEPEKLİ TAM BUĞDAY UNU FİYATLARINI İNDİRİMİNE GİTMELİ İNSANLAR ATIK KEPEKLİ TAM BUĞDAY EKMEĞİNE GEÇMELİ.
borsa sanki
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