FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a Twitter cezası!

SON DAKİKA | Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a Twitter cezası!

06.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, Elon R. Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik inceleme sonuçlandı. Elon R. Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda, Elon R. Musk’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SON DAKİKA | Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a Twitter cezası!

Son dakika haberine göre, Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a Twitter cezası geldi. Aktarılanlara göre, Elon R. Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik incelemesini sonuçlandıran Rekabet Kurulu, Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasına onay verdi ancak Elon Musk'a ceza kesti.

İDARİ PARA CEZASI KARARI

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. Musk’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Twitter

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle;

"Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,

İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;

İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,

Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Domates, soğan, biber ve yumurta… Maliyeti yüzde 88 arttı!Domates, soğan, biber ve yumurta… Maliyeti yüzde 88 arttı!
O ilin ilk EYT emeklisi oldu! Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra...O ilin ilk EYT emeklisi oldu! Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra...
'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Riskli eve düşük faizli kredi!

Riskli eve düşük faizli kredi!

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.