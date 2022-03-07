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Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi...

07.03.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kur korumalı mevduat sisteminde iki önemli değişiklik yapıldı. TCMB bu kapsamda, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkanı sağladı.

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi...

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yaptığı değişikliklerle, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkanı sağladı.

TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi tebliğlerinde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜZEL KİŞİLER DE 3 AY VADELİ HESAP AÇABİLECEK

Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı.

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Değişiklikle ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek.

Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru, altın için de dönüşümü yapılan altın miktarı ve fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam ederken, hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCMB
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu oyunlarla dövize fren yapamassınız.
hiç işim olmaz...
boşa kürek petrol 130$ aştı ğstüne dövizde çıkarsa fiyatlar zirvenin zirvesine nerede duracağı belli değil

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