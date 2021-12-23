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Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 2022 yılında geçerli olacak bandrol ücretleri belli oldu

23.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretleri belirlendi. Yurt dışından getirilen televizyon için gelecek yıl 8-80 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol ücreti alınacak.

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 2022 yılında geçerli olacak bandrol ücretleri belli oldu

Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2022 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol ücretleri geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol ücreti alınacak. (AA)

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resmi gazete
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