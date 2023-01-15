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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

15.01.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Alınan yeni karara göre teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranları ile ilgili yeni bir karar aldı. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır"

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