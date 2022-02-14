Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergi muafiyeti için son 3 gün!

Son dakika: Kur korumalı TL Mevduat (KKM) ürününün şirketlere de uygulanmaya başlamasıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre geçen yılsonundan 4 Şubat haftasına kadar 6,3 milyar dolarlık bir gerileme yaşandı. Döviz mevduatından KKM’ye dönen şirketler 2021 son çeyrek kur farkı gelirlerinde kurumlar vergisi avantajına kavuşuyorlar.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre, bu durum tüzel kişilerde KKM’yi daha cazip hale getirse de kurumlar vergisi avantajından yararlanmak için şirketlerin elini çabuk tutması gerekiyor. 17 Şubat’ta kadar şirketlerin geçici vergi beyannamesini vermesi gerekiyor. Son çeyrekteki kur farkı gelirlerinin kurumlar vergisi avantajından faydalanabilmesi için de 17 Şubat’a kadar döviz mevduatlarını kur korumalı TL mevduat hesabına geçirmeleri şart.

Resmi Gazete’de cuma günü yayınlanan karara göre şirketler, 2021 dördüncü çeyrek vergi beyannamesi son tarihine kadar vadeli TL mevduat hesabı açtıklarında döviz kazançları için kurumlar vergisi muafiyeti alacaklar. Buna göre mükelleflerin dördüncü geçici vergilendirme dönemi için dönem sonu değerlemesinden doğan kambiyo kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

SON ÜÇ GÜNE GİRİLİYOR

Şirketlerin de bu muafiyet için elini çabuk tutması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihinden sonra Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüştüren mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihinde biten geçici vergilendirme dönemi sonu ile hesabın açıldığı tarihten önce sona ermiş olan geçici vergilendirme dönemlerinin sonu itibariyle hesaplanan kur farkı kazançları için kurumlar vergisi istisnasından yararlanamayacakları yer aldı. Bu nedenle önümüzdeki üç gün kurumların TL mevduat hesaplarının çok daha hızlı artması bekleniyor.

BORSADA 8 ŞİRKET KKM’YE DÖNDÜ

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler arasında 8’i kur korumalı mevduat ürününe dönüşüm sağladıklarını açıkladı. 13 Şubat itibariyle 8 şirket 1 milyar 756 milyon 430 bin liralık kur korumalı mevduat hesabı açtı. Bu 8 şirketin kurumlar vergisi avantajı ise 174,4 milyon lira olarak hesaplandı.



