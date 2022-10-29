Son dakika... Rusya'dan akaryakıt fiyatlarında dengeleri değiştirecek hamle! Bu rakamı ilk kez duyacaksınız…

Son dakika... Petrol fiyatları ABD’den gelen birtakım olumlu veri ve arzda daralma beklentisi ile hafta içinde yükselmişti. Ancak beklenenden daha güçlü gelen ABD GSYİH verileri doları destekledi ve bu da Cuma günü ham petrol fiyatları üzerinde bir miktar baskı yarattı. Şimdi gözler, önümüzdeki hafta yapılacak ve merkez bankasının güvercin bir tavır takınacağına dair işaretlerin piyasa tarafından izleneceği Fed politika toplantısına çevrildi. Ancak ABD ekonomisinin son dönemde gösterdiği direnç nedeniyle güvercin bir tavır sergileme ihtimali belirsiz görünüyor. Genel olarak Fed'in, faizleri 75 baz puan artırması ve daha fazla artış sinyali vermesi bekleniyor. Ekonomistler bu ihtimalin, petrol piyasalarında kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

TAVAN FİYAT İÇİN FLAŞ İDDİA

Tüm bu gelişmelerin yanında ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, geçen ay Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği geliri azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı kabul etmiş ancak fiyat sınırını henüz belirlenmemişti. Batı'nın Rus petrolüne yönelik yeni kısıtlamalarının da önümüzdeki aylardaSE arzı sıkılaştırması beklenirken Reuters tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Reuters’a konuşan isimsiz bir kaynak, rus petrolü için fiyat tavanının varil başına 63 ila 64 dolar arasında belirlenebileceği iddia edildi.

RUSYA’NIN TAVRI BATI’YI DÜŞÜNDÜRTTÜ

Rusya ise petrol için bir fiyat sınırı uygulayan ülkelere ham petrol satmayacağını defalarca belirtmişti. Bloomberg köşe yazarı Julian Lee geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda, “Bu Rusya için siyasi bir karardır ve G7 hangi üst sınırı koyarsa koysun bu karar değişmeyecektir” dedi.

Ancak Rusya'nın bu konudaki kararlı duruşu Batı ülkelerini duraklatmış görünüyor. Hintli bir haber kuruluşuna göre, ABD'nin yüksek enflasyon ve ekonomik karışıklık ortamında oynaklığı artan petrol piyasası nedeniyle tavan fiyat uygulamasında bazı değişiklikler yapabileceği iddia ediliyor.

BIDEN’IN BENZİN FİYATLARI HAMLESİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla rekor seviyelere çıkmış ancak 90 doların altına kadar gerilemişti. Yüksek kalan akaryakıt fiyatları ABD’de Başkan Joe Biden tarafından her fırsatta dile getirilirken, yüksek çeyrek kârları açıklayan enerji şirketleri ise eleştiri oklarının ortasında kalmıştı. Bu kapsamda Biden akaryakıt fiyatlarını düşürmek için ülkenin stratejik petrol rezevlerini kullanmaya başladı. Ancak tuhaf hareketleri ile gündemden düşmeyen Biden’a karşı Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri hareket geçti. Cumhuriyetçiler Biden'ı OPEC+'in petrol üretimini kısma ve ara seçimler öncesinde benzin fiyatlarını düşürme hamlesine karşı, ülkenin stratejik petrol rezervini kötüye kullanmakla suçladı.

PETROL İHRACATININ KISITLANMASI İHTİMALİ ENDİŞE YARATTI

Bu hafta ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'a bir mektup gönderen Cumhuriyetçiler, Mart ayındaki alınan stratejik petrol rezervlerinden (SPR) 180 milyon varil ham petrolün kullanılmasına ilişkin kararın açıklanmasını talep etti. Mektupta ayrıca petrol ve gaz ihracatının yasaklanabileceğine dair endişeler de ayrıntılı olarak anlatıldı.

SEÇMENLER KARARI DESTEKLİYOR

Ülkede yapılan seçim anketinde ise vatandaşların tutumları ele alındı. Buna göre federal hükümetin benzin fiyatlarını düşürmek için izleyebileceği aşağıdaki yöntemleri destekleyip desteklemedikleri sorulan 5 seçmenden 3’ü Yaklaşık 5 Seçmenden 3'ü Stratejik Petrol Rezervinin kullanılmasını doğru bulduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki SPR stokları, Joe Biden'ın görev süresinin başlangıcından bu yana 236 milyon varilden fazla azalarak, 1984 Mayıs'ından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Bu sürede benzin fiyatları ise galon başına yaklaşık 1,50 dolar arttı.



